ROMA Al netto delle contorsioni grilline, dal voto di mercoledì prossimo sulle comunicazioni di Giuseppe Conte in vista del consiglio Ue si misurerà non solo la tenuta della maggioranza ma anche il tasso di europeismo del governo. Sul primo punto i calcoli che si fanno nei partiti sono confortanti. Anche al Senato - dove i numeri sono più risicati - non serve la maggioranza assoluta (161), ma la mozione di maggioranza dovrà solo battere i No.

Missione non difficile, racconta il dem Stefano Ceccanti, che quota i Sì tra i 155 e i 160 ma inserendo oltre al M5S, Pd e Iv anche il gruppo di Autonomie e gran parte del Misto ma detraendo una quindicina di grillini intransigenti. Anche se il numero di questi ultimi è destinato a scendere sotto i dieci, meno ottimismo c'è sui numeri del Misto e delle Autonomie che però potrebbero essere bilanciati da quei senatori di FI insofferenti nei confronti della Lega e che potrebbero se non votare a favore quantomeno assentarsi dall'aula. Poichè ormai a Palazzo Madama gli astenuti non vengono conteggiati, alla fine sembra scontato un risultato positivo. Il testo della mozione di maggioranza non andrà probabilmente oltre una generica approvazione delle comunicazioni del premier. Un risultato positivo salva il governo che politicamente dovrà però fare i conti con i numeri. Se incasserà meno della maggioranza assoluta (161) Conte non potrà fare salti di gioia perchè certificherà che la maggioranza Ursula di un anno e mezzo fa non esiste più e non solo per la capriola di FI. Il partito di Silvio Berlusconi è alle prese con un vivace dibattito interno che non si cheta malgrado Antonio Tajani, numero due di FI, rassicuri sulla fedeltà europea del partito. Il distinguo tra Mes-bancario e Mes-sanitario convince poco anche perché è sin troppo evidente come il cambio di linea di FI sia stato dettato più dalle minacce di Salvini che da una critica di un accordo che a Bruxelles ha radici lontane e molte nel Ppe.

Alla riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 Conte rischia quindi di andare più debole e dovrà affrontare nuovi sospetti e dubbi degli alleati sulla tenuta europea del governo alla vigilia del varo dei piani che dovrebbero permettere all'Italia di usufruire di oltre duecento miliardi dal Next Generation Ue. Un pericolo che Nicola Zingaretti e Matteo Renzi hanno avvertito al punto da erigere un muro alle richieste grilline di inserire nella mozione un passaggio che avrebbe impedito per sempre l'attivazione del Mes. «Una maggioranza senza politica estera ha vita breve», avvertono dem e renziani preoccupati del rigurgito antieuropeo dei grillini che incide anche sul progetto di creare una sorta di alleanza stabile tra Pd e M5S spendibile anche nella prossima legislatura.

Di questo si è discusso nell'iniziativa di Italianieuropei che ieri ha messo sulla stessa schermata Zoom Giuliano Amato, Massimo D'Alema, Goffredo Bettini, Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Roberto Speranza e la giovane consigliera regionale emiliana Elly Schlein. Dall'alleanza «inesorabile» con i 5S di Franceschini alla necessità di vincere «al centro» di Renzi, il cantiere della sinistra non decolla anche perché ancora non si riesce a trovare una sintesi sulla legge elettorale e sulle riforme costituzionali. Ma il nodo che dal dibattito è nuovamente emerso con forza, e che ha messo d'accordo Zingaretti e Renzi, punta diritto su Conte e la necessità di un cambio il passo. Il rimpasto non esiste, ma - vista la crescente insofferenza dei dem e di Iv, nei confronti della paludosa azione di governo - l'incidente in grado di innescare una crisi è sempre dietro l'angolo.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

