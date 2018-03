Merkel rieletta per soli nove voti, il quarto mandato della cancelliera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERLINO Angela Merkel è stata eletta per la quarta volta: all'elezione ieri al Bundestag parecchi i franchi tiratori nelle proprie file. Il terzo governo di grande coalizione fra Cdu-Csu e Spd a guida Merkel nasce dopo un travagliato negoziato e a 171 giorni dalle elezioni a settembre, la vacatio più lunga mai registrata in Germania. L'interregno postelettorale non è il solo record: è la prima volta di due governi di grande coalizione di seguito. Inoltre, col suo quarto mandato, la Merkel si appresta a raggiungere il record di durata al...