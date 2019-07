Merkel, paura dei tremori seduta agli inni nazionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREOCCUPAZIONEBERLINO La salute di Angela Merkel continua a preoccupare. Dopo il terzo episodio di tremore sulle cui cause in tanti si interrogano, dentro e fuori la Germania, la cancelliera tedesca ha deciso di ridurre al minimo il rischio che il misterioso fenomeno si ripeta, almeno davanti alle telecamere. E, ricevendo la premier danese, ha rivoluzionato non senza mugugni il cerimoniale, ascoltando da seduta e non in piedi l'esecuzione degli inni nazionali. Mentre a chi le ha chiesto se stesse indagando la causa di quei tremori, la quasi...