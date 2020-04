LA TRATTATIVA

BRUXELLES È necessaria «una comune reazione europea» alla crisi economica. È questa la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il suo portavoce ha indicato ai giornalisti, senza mezze parole, che è il momento «di una iniziativa focalizzata sulla ripresa in Europa». È un messaggio al presidente francese Macron che, a pochi giorni dall'ennesimo vertice d'emergenza dei capi di stato e di governo (il 23), ha rilanciato con forza la strategia a favore dell'emissione di debito comune con garanzie degli stati. La presa di posizione tedesca mostra che il filo tra Parigi e Berlino non si interrompe nonostante che i due paesi sulla questione eurobond sì-no si trovino su sponde diverse.

A Berlino non ci sono segnali che vanno nel senso degli eurobond auspicati a Parigi, Roma, Madrid e almeno in altre otto-nove capitali. Tuttavia sul tavolo dei Ventisette, lo ha detto il portavoce della cancelliera, ci sarà una proposta per creare un nuovo fondo per la ripresa economia che farà perno sul bilancio dell'Unione europea ma anche, con ogni probabilità, sull'emissione di obbligazioni da parte della Commissione con la garanzia degli stati. Il diavolo sta nei dettagli, ma che la risposta europea alla crisi debba andare oltre quanto deciso finora, ormai è convinzione generalizzata. Solo qualche settimana fa non era così.

l voto di ieri al parlamento europeo a favore di una compiuta risposta Ue anticrisi, che includa il lancio di obbligazioni garantite dal bilancio Ue, rafforza il consenso sul Recovery Fund, ma non ha sciolto i contrasti su come farlo, con quale grado di condivisione dei rischi finanziari, con quali dimensioni, con quali obiettivi. Non è chiaro come saranno redistribuiti i fondi.

