Merkel-Macron, l'intesa sue armi e Onu che cambia la Ue e fa arrabbiare gli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOBERLINO In Francia i gilet gialli perseguitano Emmanuel Macron, in Germania per Angela Merkel è iniziato il viale del tramonto, e in Europa è l'ora dei populisti: lo scenario non è dei più felici per le due nazioni che sulle rovine della guerra hanno assunto, in sodalizio, il ruolo di avanguardia e traino dell'Ue. Il 22 gennaio 1963 Charles de Gaulle e Konrad Adenauer sigillavano il primo patto di amicizia nel trattato dell'Eliseo che convertiva l'inimicizia secolare in amicizia e motore dell'integrazione europea. Esattamente 56...