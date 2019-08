Merkel-Johnson, muro contro muro lo spettro di una Brexit senza accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVABERLINO Cinque minuti prima della mezzanotte, Boris Johnson e Angela Merkel si mostrano concilianti nella ricerca di una soluzione sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, ma la strada è molto in salita e le posizioni divergenti. Il nuovo premier inglese vuole la Brexit a tutti i costi entro il 31 ottobre, e la cancelliera tedesca ribadisce come un mantra che l'accordo negoziato con Bruxelles non si tocca e che su questo punto c'è consenso fra i 27. Johnson è arrivato ieri in visita a Berlino e oggi sarà a Parigi, dove si...