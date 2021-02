LE REAZIONI

ROMA Gli auguri internazionali a un capo di governo che inizia suo mandato possono essere una ritualità, ma nel caso di Mario Draghi c'è una differenza fondamentale: il nuovo presidente del Consiglio è ben conosciuto dai principali leader europei, che in tempi normali devono fare i conti con le repentine evoluzioni della politica italiana. Così i toni dei messaggi, diffusi ieri per lo più via social, non sono quelli della cortesia formale o della curiosità: traspare invece familiarità e stima per il nuovo collega.

«La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, soprattutto in un momento così difficile», ha commentato ad esempio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel «non vede l'ora» di lavorare di nuovo superMario. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato messaggi molto simili, incentrati sul tema della costruzione europea: lavoriamo insieme «per un'Europa più forte», per un nuovo multilateralismo, «per il futuro dei giovani». Si sono fatti sentire anche il premier britannico Boris Johnson, il cancelliere austriaco Kurz, il premier spagnolo Pedro Sanchez e pure il premier cinese Li Keqiang che ha espresso sostegno sulla presidenza G20. Sicuramente i vertici dell'Unione europea trovano un protagonista autorevole, che non avrà bisogno di presentarsi: il primo appuntamento è il Consiglio europeo straordinario del 25-26 febbraio, che si terrà in videoconferenza. Prima ancora però, già domani e dopodomani, sarà la volta di Daniele Franco. Anche lui in videoconferenza prenderà parte alla consueta due giorni dedicata alle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin (il secondo formato comprende anche i ministri dei Paesi che non aderiscono alla moneta unica). L'agenda è di quelle impegnative, anche se non è previsto che si arrivi a decisioni: si tratta di valutare la situazione economica continentale in rapporto all'evoluzione della pandemia, ed avviare il percorso che dovrà portare dall'attuale fase di erogazione di aiuti generalizzati ad una più selettiva, in cui i vari governi e l'Unione europea nel suo complesso dovranno individuare le priorità su cui concentrare lo sforzo di rilancio. Con la pandemia ancora dilagante, i sostegni all'economia sono destinati a restare in vigore ancora a lungo, ma una strategia va definita, anche rispetto alle regole del Patto di stabilità sospeso fino alla fine di quest'anno. Sono temi che il nuovo titolare del Tesoro conosce molto bene.

