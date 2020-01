IL FOCUS

ROMA Non c'è dubbio: la diffusione del coronavirus in Cina in concomitanza delle vacanze del Capodanno lunare del Paese è destinata ad avere i suoi effetti sul mercato. Certo, è ancora presto per dire fino a che punto il caso si farà sentire sul Pil della Cina e dei mercati emergenti, ma è molto probabile, a sentire gli operatori, che incertezza e timori possano frenare la propensione al rischio degli investitori nelle prossime settimane, in particolare sui mercati cinesi. L'attenzione resterà puntata sull'estensione dell'epidemia. Paure che hanno già indebolito lo yuan e fatto scendere i rendimenti sui bond governativi ai minimi dal 2016. Già la scorsa settimana, gli asset rischiosi hanno avvertito una certa pressione con l'avanzare degli aggiornamenti sull'epidemia scoppiata da Wuhan. L'avvicinarsi del Capodanno cinese, che terrà chiusi i mercati locali per più di una settimana, ha contribuito anche ad amplificare la correzione visto che gli investitori non saranno in grado di reagire a eventuali sviluppi negativi. Ma in attesa vedere l'evolversi della situazione, da Barclays a NN Investment Partners, non nascondono un certo ottimismo per un caso che potrebbe avere solo effetti transitori per il Pil di Pechino e dintorni. Non solo perché questo suggeriscono i dati dell'epidemia di Sars del 2003, ma anche perché l'esperienza conta eccome in questi casi. Le autorità cinesi sono più proattive. Lo stesso sistema sanitario pubblico del Paese ha più esperienza rispetto ad allora. E la trasparenza scelta dal presidente Xi Jinping e dal premier Li Keqiang, oltre alle misure di sicurezza tempestive, possono fare la differenza a 17 anni di distanza.

I numeri dicono che nel 2003 il traffico delle compagnie aeree cinesi è diminuito di oltre il 40% con una contrazione del Pil cinese pari a 1-2 punti percentuali in quell'anno. Diciassette anni fa ci vollero circa sei mesi per fermare il contagio dal primo caso. Il Pil scese ad una crescita del 9%, anno su anno, contro l'11% del trimestre precedente per poi tornare a superare il 10% di crescita nel terzo trimestre dell'anno una volta rientrata l'emergenza a giugno. Anche la Borsa aveva perso il 10% da gennaio ad aprile per poi recuperare in poche settimane. Numeri che fanno immaginare, dice Barclays, un effetto transitorio anche in questo caso. È però chiaro che il vasto movimento di persone durante il Capodanno cinese può aumentare il rischio di diffusione anche oltreoceano. Senza contare che uno shock simile alla Sars peserebbe su livelli di fiducia generale ancora bassi. Se poi l'epidemia dovesse peggiorare, le autorità non esiterebbero ad intervenire con un nuovo ciclo di stimoli politici mettendo da parte l'attenzione alla riduzione del debito e ai rischi per il sistema finanziario.

Roberta Amoruso

