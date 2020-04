IL BOLLETTINO

VENEZIA Tornano ad aumentare i malati, dopo cinque giorni di discesa. Ma per la prima volta dopo settimane di dati pesanti e un numero di vittime mai sceso sotto le 400, l'incremento degli italiani morti in un solo giorno per il coronavirus scende sotto l'1% e fa segnare un calo importante: nelle ultime 24 ore sono decedute 260 persone, il dato più basso da 42 giorni, la metà rispetto a 10 giorni fa.

ITALIA

Era il 15 marzo quando il bollettino della Protezione civile indicava 368 morti in tutta Italia, mentre il giorno prima erano stati 175. L'ennesimo numero simbolico di questa emergenza infinita non è certo positivo - lo sarà solo quando sulla casella dei deceduti apparirà lo zero - ma rappresenta un ulteriore segnale che la curva del contagio sta proseguendo la sua discesa verso l'appiattimento. Gli scienziati lo ripetono da settimane: le misure di contenimento hanno prodotto i risultati sperati tanto che diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, diminuiscono le persone in ospedale, aumentano i guariti (a ieri 64.928, altri 1.808 in più). Ma l'ultimo indicatore a scendere sarà quello proprio quello dei morti. Finora se ne sono contati 26.644.

È ancora presto per dire che il contagio è stato fermato. L'aumento del numero totale dei malati dopo quasi una settimana in controtendenza è lì a dimostrarlo: il giorno della Liberazione erano 105.847, ieri sono stati 106.103; significa 256 in più in un giorno mentre sabato erano calati di ben 680. Una differenza complessiva di quasi mille malati che è tutta nei numeri delle due regioni più colpite: la Lombardia e il Piemonte.

VENETO

Solo 80 i nuovi casi positivi registrati in Veneto dall'inizio dell'emergenza, ma è un dato che non deve trarre in inganno: il ponte festivo del 25 aprile può aver rallentato l'esame dei tamponi - finora ne sono stati effettuati 315.037 - anche se le giacenze sarebbero state per buona parte smaltite. Il trend comunque è confermato: in calo le persone attualmente positive (-294), i quarantenati (-279), i ricoverati in area non critica (-8) e in terapia intensiva (-5), mentre aumentano i dimessi (+19) e i guariti (+347). Ancora tanti i morti: 27 nelle ultime ventiquattr'ore. La curva, però, segna il calo dell'emergenza. «Il trend è confermato - ha commentato il presidente della Regione, Luca Zaia - i veneti sono eccezionali, hanno tenuto un comportamento - anche rispetto all'ultima ordinanza - che mi fa sentire orgoglioso di rappresentare questa comunità: non ho visto scampagnate, neanche sul greto del Piave, in autostrada sabato pomeriggio penso di aver incrociato una sola auto». Zaia ha rivolto un particolare ringraziamento ai giovani: «Ci segnalano comportamenti scorretti, anche per quanto riguarda l'uso delle mascherine, e non certo da parte della loro fascia d'età».

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli sono 2.917, con un incremento di 14 unità rispetto a sabato. I totalmente guariti sono 1.257, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 148. Si registra un decesso in più rispetto alla comunicazione di sabato, che porta a 264 il numero complessivo di morti da Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (136 casi); seguono Udine (67), Pordenone (57) e Gorizia (4). Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 129 i ricoverati in altri reparti, 1.106 le persone in isolamento domiciliare.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA