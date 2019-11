Meno tasse e nuove spese anche la maggioranza alla carica della manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MISUREROMA Una carica di emendamenti in parte attesa che però a sorpresa viene, per una quota non piccola, dalla stessa maggioranza di governo. Le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio presentate ieri in Senato sono in tutto 4.550. Forza Italia ne ha presentate 1.105, il Partito democratico 921, la Lega 905, Fratelli d'Italia 523, il Movimento Cinque Stelle 235, Italia Viva 240, Leu (che fa parte del gruppo misto) 147. Quelle provenienti dalla maggioranza sono dunque oltre i due terzi del totale. Insomma le indicazioni del...