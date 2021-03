IL BOLLETTINO

VENEZIA Sembra quasi una beffa: nell'ultimo sabato giallo prima delle nuove restrizioni, in Veneto si allenta la presa ospedaliera. Certo, la retrocessione della regione dalla fascia gialla a quella arancione non è dipesa dalla situazione clinica, visto che l'ospedalizzazione nelle aree non critiche era attestata sul 14% contro un limite del 40% e quella nelle terapie intensive era al 12% contro il limite del 30%. La nuova classificazione del Veneto nell'Italia a colori è dipesa più che altro dall'aumento dell'indice di trasmissione del contagio Rt, che ha superato quota 1, resta il fatto che a poche dall'entrata in vigore dei nuovi divieti si registra un calo dei ricoveri.

I DATI

Nelle ultime ventiquattr'ore, stando al bollettino diffuso ieri sera dalla Regione, i pazienti ricoverati nelle aree non critiche sono scesi a 1.201 (-18) e quelli delle terapie intensive ora sono 152 (-1). 8 le vittime da Covid nell'ultima giornata, per un totale dall'inizio della pandemia di 9.958 decessi. È aumentato, invece, il numero dei contagi: ieri si sono registrati 1.694 nuovi casi di positività al coronavirus. In oltre un anno di pandemia i positivi in Veneto sono stati 341.866. Le persone attualmente positive adesso sono 28.654.

IL MONITORAGGIO

Da domani, dunque, scattano le nuove restrizioni. In zona arancione è consentito muoversi all'interno del proprio comune di residenza dalle 5 alle 22, ma non è consentito spostarsi al di fuori di esso. Le attività di ristorazione sono aperte, ma solo per le consegne a domicilio e il servizio di asporto. I negozi sono aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. Parrucchieri, barbieri e centri estetici sono aperti.

E la scuola? La decisione di chiudere gli istituti e di passare alla dad, la didattica a distanza, spetta al presidente della Regione. Il Dpcm del premier Draghi, entrato in vigore ieri, dice che i governatori potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica in due casi: nelle aree in cui abbiano dotato misure più stringenti per via della gravità delle varianti o nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni. In Veneto si attende l'esito del monitoraggio locale disposto dal governatore Zaia per capire quali zone sono sotto pressione. Al 4 marzo in Veneto erano 928 gli studenti positivi in tutta la regione più 155 docenti o operatori scolastici contagiati.

