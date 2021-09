Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREROMA A luglio, il governo era corso ai ripari mettendo sul tavolo 1,2 miliardi. In questo modo l'incremento del prezzo dell'elettricità era stato dimezzato (9,9 per cento invece che 20). Stavolta l'esecutivo potrebbe dover mobilitare una cifra maggiore per comprimere, se non proprio azzerare, l'aumento che si profila per ottobre e che il ministro della Transizione ecologica Cingolani ha quantificato in circa il 40 per cento. Alla...