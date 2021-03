IL PIANO

ROMA L'allarme è per la bella stagione, per le giornate di sole che traghetteranno migliaia di persone nelle cittadine di mare, o nei parchi e nelle ville in città. L'obiettivo resta uno: evitare gli assembramenti. All'indomani del nuovo Dpcm e della protesta dei sindaci che chiedono una stretta sulla movida e controlli serrati, il Viminale sceglie di continuare ad allentare la presa rispetto ai mesi del lockdown - anche se le multe nell'ultimo week end, da venerdì a domenica, sono state ben 4.634 -, ma di studiare un'alternativa valida al pugno duro: non essendoci divieti, se non nelle zone rosse e arancioni, è impensabile fermare tutte le auto che passano per strada, visto che si rischierebbe di bloccare il traffico. Una soluzione, per il ministero dell'Interno, potrebbe essere quella di creare dei percorsi obbligati e dei corridoi per fare defluire la folla nelle piazze e sul lungomare. Perché preoccupano i reportage delle serate di follia alla Darsena di Milano, i video social che hanno immortalato l'inaugurazione troppo affollata di The Sanctuary allo Scalo Lambrate, ma anche i party clandestini nel centro di Roma, la calca che ha costretto a chiudere nel fine settimana le vie dello shopping e a blindare la fontana di Trevi, la folla sul lungomare di Napoli.

LE TRANSENNE

Il Viminale ora sta lavorando per esportare in tutta l'Italia una strategia che sembra vincente: il modello Roma. O meglio, il modello piazza del Popolo, con le transenne utilizzate per fare defluire la folla, creando percorsi obbligati in modo da evitare capannelli e ammassi di persone. L'accesso alla piazza è consentito tramite un cordone che si trova accanto all'obelisco e che conduce da un lato a via del Corso e dall'altro lato a piazzale Flaminio. È stato transennato anche l'accesso alla terrazza del Pincio. I varchi e i corridoi obbligatori vengono presidiati dalla Polizia locale. Una decisione presa dopo i maxi-assembramenti e le risse tra giovanissimi che si erano susseguiti nei mesi scorsi. L'idea ora è quella di creare percorsi utilizzando le transenne nelle aree della movida, nelle piazze e addirittura sul lungomare nelle diverse città d'Italia, per tenere sotto controllo la folla. In questi giorni di sole, diventano sorvegliate speciali le città di mare, ma anche i Navigli a Milano, i laghi, i parchi, così come le mete preferite per le gite fuori porta.

I SINDACI

Intanto il nuovo Dpcm ha disposto la chiusura delle scuole nelle aree rosse e arancioni, e anche in quelle gialle in cui sarà superata per una settimana la soglia dei 250 infetti ogni 100 mila abitanti. Dall'altro lato il divieto di asporto per enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande è stato esteso: non scatta più alle 18, ma alle 22. Sul punto, il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, è stato molto critico: «Le uniche misure di restrizione sembrano riguardare le lezioni in presenza - ha detto il sindaco di Bari - Così non va». E ancora: «Scuole chiuse, ma movida libera. Il nuovo Dpcm sembra dire esattamente questo». Dal Viminale sottolineano però che gli uomini in strada incaricati di effettuare i controlli non sono diminuiti. A cambiare è il modello operativo, soprattutto nelle zone gialle, dove praticamente non ci sono divieti.

Michela Allegri

