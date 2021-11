Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Riecco la baruffa tra Meloni e Salvini (in foto). La presidente di Fratelli d'Italia attacca: «Se Draghi va al Quirinale il governo resta in carica? Mi sembra folle. I cittadini italiani possono dire la loro o no? Ci interessa cosa hanno da dire o non ci frega più niente? Se è così, signori, allora abbiamo un problema.Il problema, per Giorgia, si chiama anche Salvini. Incalza la leader di FdI: «Matteo ha fatto un cambio di rotta sul...