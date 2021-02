IL CASO

ROMA Il rettore di Siena, Francesco Frati, ha proposto al Consiglio di disciplina dell'università la sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi per il professor Giovanni Gozzini. Le offese sessiste e inqualificabili rivolte a Giorgia Meloni dal docente di Siena avranno così in sede accademica, anche formalmente, una giusta sanzione. Intanto l'ateneo toscano ha sospeso «cautelativamente dalle attività didattiche» Gozzini «in attesa della pronuncia del Collegio di disciplina che si riunirà nei prossimi giorni». Il rettore, spiega ancora una nota dell'università, «dopo aver pubblicamente condannato l'inaccettabile aggressione verbale» di Gozzini nei confronti della leader di Fdi, «alla quale ha espresso personalmente la propria vicinanza e solidarietà, ha convocato l'Ufficio legale di Ateneo per valutare le misure da adottare nei confronti del docente».

L'ondata di indignazione e per gli insulti di Gozzini attraversa sia la politica che il mondo culturale. Scende in campo, contro «l'attacco sessista del professore ai danni di Giorgia Meloni, un nutrito gruppo di quasi un centinaio di costituzionaliste. «Giudichiamo particolarmente preoccupante - si legge nel manifesto - che proprio all'università, luogo di cultura, si sia espresso un così radicale disprezzo verso la persona umana». Tra le firmatarie, oltre a Francesca Rescigno, Annamaria Poggi, Giovanna Razzano e tante altre, la giurista Ginevra Cerrina Feroni dell'università di Firenze,

