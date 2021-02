IL RETROSCENA

ROMA Persino nel monolite che è Fratelli D'Italia c'è stata qualche crepa. Piccola, non evidente all'esterno. Percepibile soltanto nelle perplessità di qualche dirigente del partito. La linea tracciata da Giorgia Meloni sin da subito è stata chiarissima: non si può votare a favore del governo Draghi in nessun caso. Un posizionamento ribadito ieri dalla leader sovranista anche nel corso dell'incontro con il premier incaricato. «Fratelli d'Italia non andrà mai al governo con il Pd, il M5S o Renzi. Confermiamo questa nostra posizione, il che non ci impedisce di sperare che Mario Draghi possa fare bene e di dare una mano all'Italia».

Per lo più nel partito c'è la convinzione che la chance di occupare da soli l'angolino dell'opposizione porterà, sulla lunga durata, a conquistare ampie fette di elettorato leghista in modo da ambire a diventare il primo partito del centrodestra quando arriverà il momento di votare.

Ma c'è anche chi ha invitato a una ulteriore riflessione. Soprattutto tra gli esponenti che fanno riferimento alle Regioni del Nord si è affacciato qualche dubbio sulla scelta di dichiarare la propria contrarietà ancora prima di andare a sentire ciò che l'ex presidente della Bce avrebbe detto.

COERENZA

Ma Meloni rivendica la coerenza anche nei confronti del mondo dell'impresa. «Fratelli d'Italia si è configurata in questi anni come partito produttivista e sto spiegando il problema dal mio punto di vista» ossia il rischio di «avere un governo con a capo una figura autorevolissima ma una parte degli stessi attori che ci hanno portato in questo disastro».

La linea che ricompatta tutti, però, è quella della responsabilità promessa dalla leader sovranista. «Per dare una mano non c'è bisogno di chiedere ministri o sottosegretari», se «i provvedimenti saranno utili all'Italia li sosterremo», ha annunciato Giorgia dopo il colloquio con Draghi.

In realtà, al momento a nessuno è ancora ben chiaro che tipo di governo abbia in mente l'ex Bce. Per questo le piccole perplessità che hanno attraversato i ragionamenti di alcuni deputati non sono affiorate in superficie. «Non è indifferente come si presenterà il premier incaricato, i dubbi possono esserci nel momento in cui si sa», ragiona un dirigente.

Guido Crosetto, tra i fondatori di FdI, qualche giorno fa su Twitter suggeriva a tutti che «la cosa più dannosa che si può fare è quella di imbrigliare Draghi in un perimetro politico» visto che «la sua forza attuale sta nell'essere altro', nell'essere esterno alle ridicole bagarre di occupazione di spazi politici e di potere». Raffaele Fitto, quinta colonna di Fdi a Bruxelles, a chi ha avuto modo di sentirlo ha detto di «essere pienamente in linea con la scelta di coerenza della Meloni».

Una scelta di coerenza che al momento vuol dire no al governo Draghi: mai ribadisce la presidente porterà FdI in maggioranza. C'è però un caso nel quale potrebbe anche valutare l'astensione: «Abbiamo detto che non votiamo la fiducia, dopodiché se il nostro sarà un voto contro o un voto di astensione dipende da quello che vedremo, perché io non so niente: non so il programma, non so la squadra, non so se è un governo tecnico o politico, non so quanto dura». E comunque, non attacca i colleghi di coalizione che stanno imboccando un'altra strada: «Non condivido, ma non giudico».

B.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA