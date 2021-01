IL PERSONAGGIO

NEW YORK Melania Trump è «delusa e scoraggiata» da quanto è successo la settimana scorsa al palazzo del congresso di Washington. La first lady ha rotto ieri il lungo silenzio della Casa Bianca dopo la razzia del Campidoglio, e ha emesso un comunicato nel quale riflette sulle tante calamità che hanno costellato l'anno passato: dall'epidemia del covid alla crisi economica, fino alla perdita della vita di quattro sostenitori di suo marito durante l'assalto al Campidoglio. Melania implora che la violenza si fermi e che i cittadini del suo paese adottivo possano ritrovare la capacità di ascoltare la voce l'uno dell'altro, riappacificarsi e perseguire l'unità.

VOCE MODERATA

Come al solito, la sua è una voce di moderazione, paragonata all'incitamento alla violenza che Donald Trump ha professato nelle scorse settimane, fino all'epilogo della tragedia. Come d'abitudine però, prima che dalla cronaca degli ultimi giorni, Melania sembra animata da motivi personali. Nel documento lamenta che «gli eventi drammatici si siano accompagnati a pettegolezzi salaci e ad attacchi personali ingiustificati». È successo infatti che nei cinque giorni nei quali era rimasta muta di fronte allo scempio della capitale, la sua ex amica Stephanie Winston Wolkoss, autrice del libro di denuncia: Melania ed io, abbia trovato il modo di rimestare commenti già espressi circa l'indifferenza e il cinismo che la ex modella slovena avrebbe di fronte alla sofferenza e ai problemi degli altri. Allo stesso tempo le agenzie stampa hanno raccontato come Melania fosse occupata mercoledì scorso ad ultimare il set fotografico per alcuni mobili che lei ha fatto comperare per la residenza presidenziale, e che finiranno in un libro platinato di prossima pubblicazione. La sessione fotografica sarebbe proseguita nonostante il saccheggio, fino alla conclusione del lavoro.

LONTANO DAI RIFLETTORI

La first lady non smentisce la notizia; si lamenta soltanto dello sciacallaggio mediatico del quale sarebbe ancora una volta oggetto. Negli ultimi quattro anni si è esposta in pubblico appena quanto necessario, e la grande stampa l'ha ricambiata con un certo disinteresse, persino quella di settore della moda che fino al 2016 le era restata più amica. Le polemiche intorno alla presidenza di suo marito l'hanno lasciata sempre più isolata, e nell'ultima settimana Melania ha perso per abbandono dell'incarico anche due collaboratrici preziose come la direttrice del cerimoniale Anna Cristina Nicetae la portavoce Stephanie Grisham, che scriveva per lei comunicati e discorsi da pronunciare in pubblico.

LE PARTI COPIATE

Sarà anche per questo che il messaggio di ieri comprende interi paragrafi che sembrano essere stati clonati dal discorso che aveva registrato lo scorso mese di agosto dal giardino della Casa Bianca, e che era stato proiettato alla convention repubblicana. Una svista non indifferente data la carica istituzionale, ma purtroppo nemmeno una novità. Anche il suo discorso di esordio nella vita pubblica alla convention repubblicana del 2016, conteneva ampi stralci copiati da uno di Michelle Obama.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA