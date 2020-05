Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha scansato le polemiche con il segretario della Lega. «Impossibile fare campagna elettorale e votare in estate», ha detto l'altro giorno Matteo Salvini. «Non ho percezione di un fuoco amico di Salvini, ma confermo la volontà di andare a votare a luglio - ha replicato Zaia - Ed è la posizione di tutta la Conferenza delle Regioni. Votare a ottobre-novembre la vedo più rischiosa, anche perché l'Oms prevede una recrudescenza del virus, con rischio di non andare più a votare. I cittadini hanno un unico strumento, ed è meglio pagare lo stipendio a chi è eletto, non a chi è prorogato». Il governatore del Veneto si è detto poi d'accordo sulla protesta messa in atto dalla Lega occupando il Parlamento: «La protesta della Lega alla Camera? Mi pare una modalità corretta per sollevare l'attenzione rispetto ad un tema. Penso che la sede per discutere sia quella parlamentare, quindi ci sta». Replica del consigliere regionale del Partito Democratico, Graziano Azzalin: «Per Zaia l'unica assemblea legislativa è il Parlamento romano, quello veneto non conta. Non che avessimo grossi dubbi, ma il governatore nell'ennesima conferenza stampa ce l'ha confermato, difendendo l'occupazione leghista di Camera e Senato perché sono i luoghi giusti dove porre le questioni. La protesta contro Conte è quindi legittima, mentre in Consiglio regionale dove lui non si fa mai vedere, evidentemente va bene così? Sono parole che stonano in bocca al presidente di Regione più assenteista d'Italia».

