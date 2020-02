I NUMERI

ROMA «Renzi sta facendo così solo per portare a casa le nomine? Conte è capace di far fuori anche Renzi dopo che ha fatto fuori Salvini? E che succederà tra qualche mese quando ci saranno le Regionali?». Mentre il premier e l'ex premier preparano l'incontro decisivo, i cosiddetti Responsabili si interrogano sul da farsi. L'ideale sarebbe prendere tempo, scavallare la data del referendum, aspettare che la situazione sia più fluida. Schierarsi con Conte o con Renzi? La differenza non c'è, l'importante è arrivare a fine legislatura.

Tuttavia la convinzione è che un esecutivo istituzionale sia una strada difficilmente praticabile. Ecco la confessione di chi sta pensando di trasformarsi in nuovo Scilipoti: «Abbiamo saputo che Zingaretti vuole solo il voto, non altro. E Salvini sta marcando la Meloni, quindi...». Quindi sulla schedina meglio mettere il segno 1: «Conte vincente». Anzi, un altro in predicato di vestire i panni del responsabile confida che il premier ha fatto sapere di gradire la costituzione di un vero e proprio gruppo al Senato, non un soccorso estemporaneo. Al momento però sono in pochi a mettere la faccia su un'operazione che potrebbe nascere in due modi: la prima strada è che subito anche grazie a convergenze su singoli temi un manipolo di senatori, soprattutto azzurri, esca allo scoperto e voti l'agenda 2023; la seconda strada, invece, porta a un Conte ter, a un passaggio al Quirinale con i voti che si aggiungerebbero quindi in un secondo momento. In realtà non sono tempi felici per questa categoria. «Qui osserva un altro esponente moderato del centrodestra non possiamo più dire nulla. Ci chiamano irresponsabili, traditori. Poi però dietro le quinte ci dicono di andare avanti per paura di perdere il posto». «E' Renzi che mette in giro strane voci», dice Rotondi, uno dei pochissimi a metterci la faccia. «Chi sta organizzando i responsabili è proprio lui, per andare all'opposizione». «Per alcuni giorni sarà tutto fermo. La verità è che questa operazione è difficile. Come si fa a tenere sia Salvini che Renzi con le mani libere? E come si comporterà Di Maio?», si chiede un deputato già fuoriuscito da FI.

Conteranno i numeri ovviamente. E se i contiani sono dell'idea che «ne arriveranno tanti a soccorrere questa maggioranza e comunque si potrà anche giocare sulle assenze in Aula», i renziani sono del parere opposto: Conte non ha i numeri, dovrebbe trovare otto-dieci senatori dentro FI ed è impossibile. «E poi osserva un big' di Italia viva chi si vende oggi per un posto e magari poi tra due mesi si fa comprare da Salvini? Anzi, il leader della Lega avrebbe tutto l'interesse per mandare avanti un Conte ter e poi affondarlo».

MAL DI PANCIA AZZURRI

La partita è ancora tutta da giocare, insomma. Un senatore di FI non nasconde il malessere che accomuna tanti nel gruppo: «Qui il 90% non torna in Parlamento. Neanche Berlusconi vuole le elezioni ma come si fa a smarcarsi?». Perché la scommessa renziana ovvero la possibilità che alla fine si arrivi ad un governo istituzionale che comprenda tutti i partiti che non vogliono andare il voto per paura di perdere alle urne si scontra con la realtà. «Non si riuscirebbe a tener fuori sia la Lega che FdI. Sarebbe la fine del centrodestra», osserva un big' azzurro. Perché Giorgetti appoggerebbe un eventuale esecutivo d'emergenza fino al voto del prossimo Capo dello Stato ma ha spiegato ai suoi «solo se c'è anche la Meloni, altrimenti Salvini non ci starebbe mai». Potranno essere solo i Responsabili a salvare la legislatura nel caso avvenga lo strappo di Renzi. «Abbiamo appoggiato dice un altro forzista al Senato pure il governo Monti. Qualcuno pensa che Conte sia il nuovo Andreotti? Non ci vedo nulla di male». Si comincerà a fare sul serio solo alla fine del mese però. In tanti scommettono che a prevalere saranno considerazioni personali, non logiche politiche. «La Lonardo per esempio argomenta la stessa fonte è arrabbiata con Salvini e tanti la pensano come lei. Quello è l'unica cosa che potrebbe salvare Conte».

