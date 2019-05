Medjugorje, il Papa autorizza i pellegrinaggi ma resta scettico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE APPARIZIONICITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco dà il via libera ufficiale ai pellegrinaggi a Medjugorje. Sono stati il nunzio apostolico in Bosnia-Erzegovina, mons. Luigi Pezzuto, e l'arcivescovo emerito di Varsavia-Praga, il polacco mons. Henryk Hoser, da oltre due anni inviato speciale della Santa Sede nel luogo meta di milioni di fedeli, a rendere noto durante la messa nella chiesa di Medjugorje che il Pontefice ha disposto sia possibile organizzare i pellegrinaggi. L'autorizzazione concessa dal Papa fa sì che da ora in poi essi...