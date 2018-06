Medjugorie commissariata arriva l'inviato di Francesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO La «Madonna postina» la citazione è di Papa Francesco che dall'estate del 1981 appare ai sette veggenti di Medjugorie a ore prestabilite, come se fosse perennemente in onda una specie di palinsesto del soprannaturale, continua a essere fonte di enormi grattacapi per la Chiesa. In attesa di sciogliere il rebus delle apparizioni se sono da considerarsi miracolose, oppure se sono il frutto della fantasia dei veggenti - Papa Francesco ha deciso di procedere per gradi e, intanto, normalizzare il fenomeno dei...