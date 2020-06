L'OPERAZIONE

MILANO Leonardo Del Vecchio rompe gli indugi e dopo sei mesi di interlocuzioni con Bankitalia invia alla Bce, attraverso Via Nazionale, la richiesta di raddoppiare la sua partecipazione in Mediobanca dal 9,9% al 20%. Così da diventare, fatto inedito nella storia di Piazzetta Cuccia dalla privatizzazione in poi, il primo azionista a detenere più del 10%. Con la prospettiva, se entro 90 giorni arriverà l'ok da Francoforte, di influire sulla gestione finora autonoma dell'istituto guidato dall'amministratore delegato Alberto Nagel.

La richiesta alla Bce è stata preparata con l'aiuto di Vittorio Grilli di JP Morgan, dopo che il fondatore di Luxottica ha fatto il suo ingresso lo scorso settembre in Mediobanca per poi salire a novembre a ridosso della soglia del 10% in coincidenza con l'uscita di Unicredit dal capitale. In questi mesi Delfin, la cassaforte con la quale l'imprenditore controlla in prima battuta EssilorLuxottica, è stata rafforzata accorpando partecipazioni finanziarie per un valore di 22 miliardi, compreso il 4,8% di Generali. Nell'ambito della concentrazione, è stato trasferito nella holding anche il 9,9% di Mediobanca che era parcheggiato in altre due società lussemburghesi, Aterno e Dfr Investment.

Prima di esprimersi la Bce dovrà valutare diversi aspetti. Soprattutto avere contezza del progetto industriale che ha ispirato l'investimento.

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA