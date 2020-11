LA STORIA

VALDOBBIADENE (TREVISO) «So perfettamente che si corrono dei rischi a lavorare in un reparto Covid, soprattutto a questa età. Ma so anche che un medico, fino a quando sta bene, deve sempre cercare di dare una mano andando a curare i pazienti dove serve. Tanto più davanti a un'epidemia». Quirino Messina, 69 anni tra due settimane, è un medico specializzato in Cardiologia ed Ematologia clinica. Ha deciso di rientrare dalla pensione per prendere servizio nell'unità dedicata al coronavirus ricavata nell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene (Treviso). La struttura, sistemata dalla protezione civile e dagli Alpini durante la prima ondata, è stata riaperta dopo vent'anni per accogliere i pazienti Covid che non hanno bisogno di cure ad alta intensità, in modo da alleggerire gli ospedali dell'Usl trevigiana, a partire da quello di Montebelluna, oggi più che mai sotto pressione. L'azienda sanitaria ha potuto recuperare 30 posti letto anche grazie alla sua scelta e a quella di sei infermieri, a loro volta rientrati dalla pensione per lavorare a Valdobbiadene.

GIÀ PARTITI

I primi pazienti sono stati trasferiti giovedì. Se servirà, i posti letti potranno anche essere raddoppiati. Messina è incaricato a definire e seguire le terapie. La sua carriera è stata lunga e articolata. Partendo da Sacile (Pordenone), di seguito ha trascorso 12 anni nel reparto di Prima Medicina dell'ospedale di Treviso, nel 2004 è diventato primario di Medicina interna a Motta di Livenza e dal 2009 al 2013 ha guidato lo stesso reparto a Portogruaro. Adesso è impegnato come consulente nell'area neurologica dell'ospedale riabilitativo Oras di Motta. È stata direttamente l'Usl a chiedergli se fosse disponibile per il reparto Covid di Valdobbiadene. E lui ha risposto presente. «Potrei limitarmi a rimanere a casa in pensione, ma non è il mio modo di vivere spiega Ci sono dei rischi nell'entrare in un reparto Covid, ma bisogna affrontarli. C'è la paura di prendere il virus e di portarlo a casa. Anche mia moglie, che insegna alle elementari, è esposta. Cerchiamo di stare molto attenti. Se tutti si tirassero indietro non se ne uscirebbe più e a Valdobbiadene è stato allestito un bel team di professionisti».

Il primario dell'ex Guicciardini è Paola Paiusco, 61enne specializzata in Geriatria, direttrice dell'unità di Cure palliative. Accanto a Messina c'è anche Bruno Dengo, anestesista di 63 anni, mentre il coordinamento infermieristico è affidato a Nadia Cavalli, già coordinatrice del reparto Covid di Castelfranco nella prima ondata di contagi. Il nuovo reparto è stato ricavato al quinto piano dell'ex ospedale e nel piano sotto ci sono le stanze per gli operatori reclutati fuori dal Veneto. In corsia sono presenti 5 infermieri e 5 operatori che domani diventeranno 8 e 8. Quasi tutti gli infermieri sono rientrati in servizio dalla pensione, mentre altri sono stati messi a disposizione dalla cooperativa Orchidea. Gli operatori, invece, sono stati rintracciati in mezza Italia. «Arrivando da altre regioni, c'era il problema dell'alloggio ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana così abbiamo deciso di fornirglielo noi. Grazie a questo siamo riusciti a reclutare professionisti che altrimenti non sarebbero mai arrivati».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA