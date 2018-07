Medico aggredita dal nonno della paziente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO (VENEZIA) Clima sempre più pesante per medici e infermieri negli ospedali veneti. Si moltiplicano gli episodi di aggressioni verbali e fisiche nei confronti del personale in servizio, soprattutto nei reparti di emergenza. A perdere il controllo sono pazienti, o i famigliari degli assistiti, che se qualcosa non va come nelle loro aspettative arrivano a scagliarsi contro i sanitari. E non si tratta solo di frasi oltraggiose, offensive e minacciose, ma anche di vere e proprie aggressioni. L'ultimo episodio in ordine dei tempo è...