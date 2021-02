LA SENTENZA

VENEZIA La Regione Veneto ha ragione su due norme. La prima coinvolge i medici che si specializzano con i contratti aggiuntivi regionali che devono fermarsi a lavorare, una volta conseguito il titolo, per almeno cinque anni in Veneto. La seconda riguarda i fondi aggiuntivi messi a disposizione dalla giunta veneta per equiparare gli stipendi dei medici dell'Azienda ospedaliera di Padova. Queste due norme della Regione Veneto, contro le quali il Governo nazionale aveva ricorso alla Corte Costituzionale, hanno ora ricevuto il via libera. La Consulta ha stabilito che sono correte ed ha respinto l'impugnativa.

LA FORMAZIONE

Ma andiamo per ordine. La norma sui contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Veneto, in aggiunta a quelli stanziati dal ministero, prevede che il medico in formazione, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, debba «partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione» ma anche la disponibilità «ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli per un periodo complessivo di tre anni». Questa regola, quindi, è stata accolta dalla Consulta e la Regione Veneto può applicarla. Respinto il ricorso del governo anche contro la norma che autorizza l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, grazie ad una deliberazione della Giunta regionale, i fondi destinati ai medici dirigenti fino a raggiungere un trattamento economico uguale a quello dei colleghi delle altre aziende del servizio sanitario regionale. Cosa che prima non avveniva. «Il dispositivo della sentenza sottolinea il Presidente della Regione Luca Zaia rende giustizia a norme che erano state definite e approvate sulla base del buon senso, sia per quanto riguarda l'impiego in Veneto degli specializzandi, sia per l'intervento con il quale abbiamo equiparato il trattamento economico della dirigenza medica dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla media di quello di tutti gli altri sanitari di pari grado operanti in Regione, un'ingiustizia che andava sanata». Una sentenza che andrebbe studiata, consiglia l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin «specie da coloro che gridarono allo scandalo quando decidemmo che lo specializzando che aveva goduto delle borse di studio finanziate dalla Regione, doveva poi operare nell'ambito del servizio sanitario veneto per almeno cinque anni».

