IL CASOROMA Trasferimenti, oppure ferie forzate per il personale sanitario che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-Covid. A usare il pugno duro è il direttore sanitario dell'ospedale Perrino di Brindisi, contro il quale si stanno già scagliando i sindacati: medici, infermieri e operatori sociosanitari non vaccinati sono stati lasciati a casa. In alcuni casi - quando la decisione di non sottoporsi al vaccino era giustificata - il personale...