IL CASO

ROMA Sono schierati in prima fila nella lotta al coronavirus ma ancora attendono di ricevere in busta paga l'aumento che spetta loro. Sono 90 mila i dirigenti del Servizio sanitario nazionale che versano in questa situazione, su un totale di circa 135 mila camici coinvolti. Il contratto che hanno sottoscritto in via definitiva il 19 dicembre scorso, valido per il 2016-2018, prevede un incremento dello stipendio di 200 euro lordi, tra parte fissa e accessoria. Oltre all'aumento, i dirigenti del Ssn devono incassare anche gli arretrati maturati dal 2016, altri 5 mila euro lordi a testa circa.

Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Umbria, Lombardia e una parte della Sicilia) hanno regolato i conti già a gennaio, rispettando la tabella di marcia indicata dall'accordo stretto nel 2019. Altre invece devono ancora mettersi in regola, tra cui il Lazio, la Campania e il Piemonte. E se il Lazio, la Campania e il Piemonte sono sulla buona strada per chiudere la falla già questo mese, visto che hanno dato precise garanzie in merito, sulla Calabria e la Puglia non si può ancora mettere la mano sul fuoco.

GLI ARRETRATI

È una corsa contro il tempo. «Siamo sul chi va là, la situazione dovrebbe risolversi in molte regioni già a febbraio. L'aumento in busta paga di 200 euro si divide però in due parti, fissa e accessoria, la seconda vale circa 75 euro in media ma con ogni probabilità arriverà più tardi, perché più complessa da versare», spiega Andrea Filippi, segretario generale nazionale della Fp Cgil medici e dirigenti Ssn. Dunque nelle regioni ritardatarie, chiamate a versare quanto dovuto entro il 27 febbraio per non rischiare di arrivare allo scontro, l'esercito dei 90 mila all'inizio probabilmente dovrà accontentarsi di ricevere solo una parte dell'aumento in busta paga stabilito, 125 euro anziché 200, oltre naturalmente agli arretrati, che in media superano la soglia dei 3 mila euro netti. Arretrati che derivano dagli incrementi del tabellare dal 2016 al 2018 estendendosi al 2019.

La situazione riguarda dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e i dirigenti sanitari non medici delle amministrazioni del comparto. In base al contratto sottoscritto a dicembre, l'aumento di 200 euro al mese per gli oltre 130 mila professionisti del Ssn doveva scattare a gennaio. Ma così non è stato.

Per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stato necessario attendere un decennio. L'accordo a regime pesa sulle casse dello Stato per 518 milioni. Tra le novità figurano anche gli stipendi più alti per i neo assunti, gli aumenti per le indennità di guardia e nuove tutele per la maternità. Spazio anche a un meccanismo che punta a valorizzare le carriere, sulla base della professionalità e della competenza, per un totale di 9 mila posizioni. Ora si guarda già al contratto per il triennio 2019-2021. Fiducioso il segretario della Fp-Cgil medici: «Per il 2019-2021 puntiamo a un nuovo aumento pari come minimo al 3,48% spuntato l'anno scorso».

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA