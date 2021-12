LE REAZIONI

PORDENONE I toni sono durissimi. E nemmeno il passaggio dai social al telefono riesce a smorzarli. Luciano Clarizia, infermiere e presidente dell'ordine professionale stesso in tutto il Friuli Venezia Giulia, è un vulcano.

Vedere colleghi schierati di fronte al luogo nel quale si combatte la pandemia per contestare invece l'arma per sconfiggerla (il vaccino), lo sconcerta. E le parole sono lame. «Quattro disperati guidati da uno pseudo-sanitario che manda messaggi di adesione a questa barzelletta - tuona Clarizia sui social -, che correttamente gli agenti di polizia hanno bloccato sul nascere. Ora basta, queste persone stanno rovinando la vita a tutti e mettendo in crisi la sanità che è già in difficoltà. Vaccino obbligatorio e a casa per sempre questi finti professionisti che meritano la radiazione». Poco dopo, ha ribadito: «Si è trattato di una manifestazione ridicola, una buffonata. In particolare, c'è chi perde troppo tempo sui social diffondendo menzogne e diffamando, nello specifico anche il sottoscritto. Mi riserverò il diritto di querelare. La mia strada è quella di milioni e milioni di cittadini vaccinati. Continueremo con le sospensioni dei sanitari non ancora protetti, che rappresentano un pericolo per i pazienti e per tutto il sistema sanitario».

È più affranto che arrabbiato, invece, Guido Lucchini. È un medico di base, ma anche presidente provinciale dell'Ordine professionale. «Non ho mai lavorato così tanto in vita mia come in questi giorni - premette -. L'onda avanza, il nostro è un momento di sconforto. Passo le giornate al telefono con i miei pazienti che mi riferiscono i sintomi del Covid. Siamo in trincea come mai prima d'ora, voglio essere sincero. Al giorno d'oggi, con la pandemia ancora presente nelle nostre vite e che rischia nuovamente di sovrastarci, è inammissibile assistere a scene come quelle che si sono viste oggi (ieri, ndr) di fronte all'ospedale di Pordenone. Un conto è la piazza, ma cingere d'assedio un ospedale, un luogo senza colore, che è la casa di tutti quelli che soffrono, non trova giustificazioni. Noi dialoghiamo, siamo disposti a parlare, ma gesti del genere non si possono più capire. Da medico ripeto di stare vivendo un momento molto delicato. Dobbiamo cercare ancora di convincere queste persone, di fare una grande operazione diplomatica, di puntare sul dialogo. Io stesso desidererei comprendere il senso e il perché di queste azioni».

Poi però prevale l'amarezza e la constatazione dei fatti, di una brutta pagina per la città, il Friuli Venezia Giulia e la sanità locale. «Mai avrei pensato di vedere i no-vax di fronte all'ospedale dove si combatte la pandemia», sospira Lucchini prima di tornare al telefono per ascoltare le voci dei malati di Covid.

