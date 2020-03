Medici e infermieri in costante trincea, con lunghissime giornate in reparto e ben poche ore di sonno «perché la tensione è enorme e la situazione è critica». Dove finiranno i soldi devoluti dai lettori del Gazzettino per l'emergenza Coronavirus? Una testimonianza per capire il clima che si respira in questi giorni all'Azienda ospedaliera di Padova la offre il professor Andrea Vianello, direttore della fisiopatologia respiratoria. Se il reparto di rianimazione è l'ultima spiaggia, la sua terapia semi-intensiva è di fatto la penultima. «Qui - racconta il professore al termine dell'ennesima giornata estenuante - arrivano i pazienti gravi che non sono ancora in condizioni disperate».

Professore, avete creato un reparto ad hoc per l'emergenza?

«Questa sezione c'è sempre stata, ma per curare l'epidemia l'abbiamo potenziata enormemente passando da 4 a 18 posti letto. Sono tutti occupati e per di qua sono già passati almeno trenta pazienti».

Che tipo di pazienti arrivano in questo reparto?

«Quelli affetti da gravi polmoniti che necessitano di supporti non presenti nei reparti ordinari o al reparto di malattie infettive. Usiamo ventilatori in maschera, caschi e ossigenoterapia, ma non ancora l'intubazione come invece avviene nella Terapia intensiva. I nostri sono pazienti generalmente coscienti, ma comunque in condizioni di salute molto delicate».

Vi sentite in trincea?

«La pressione e i ritmi sono davvero forsennati rispetto al solito, la situazione è critica e io in tanti anni di carriera un'emergenza del genere non l'avevo mai vissuta. La mia squadra è composta da quaranta persone, stanno facendo tutti un lavoro straordinario e questa situazione ci sta mettendo a dura prova. Sia per l'intensità del lavoro sia per la numerosità dei casi che ci si presentano davanti».

Com'è una giornata tipo per un medico in prima linea nella lotta al Coronavirus?

«Arrivo alle 7.30 del mattino e solitamente sto fino alle 8.30 di sera. Lo scambio di telefonate e informazioni con i colleghi è costante, come mai era stato in precedenza. E la notte l'adrenalina fa dormire ben poco. Siamo troppo concentrati su altro, questa è un'emergenza che viviamo continuamente, di fatto senza staccare mai».

Qual è stata la difficoltà maggiore negli ultimi giorni?

«Al di là degli aspetti tecnici del nostro mestiere, dico la necessità di ricoverare nostri colleghi. Medici che fino al giorno prima avevano lavorato con noi. È una grande difficoltà dal punto di vista psicologico e umano. Mette per la prima volta in discussione noi stessi. Noi medici quasi sempre siamo abituati a pensare poco alla nostra salute perché il pensiero va prima a quella degli altri. Ora invece tutto ciò provoca anche un fisiologico sentimento di angoscia. Ma bisogna tenere duro, rimanere concentrati e andare avanti. Qui dentro non possiamo permetterci di farci prendere dalle emozioni».

E la più bella gratificazione?

«Vedere i pazienti essere dimessi e sapere di essere utili. Anche, lo confesso, soprattutto per quei nostri colleghi».

Fuori dal vostro reparto ci sono familiari in preda all'ansia che aspettano notizie.

«Ho sempre avuto un rapporto molto positivo con i parenti dei pazienti, ma questa volta è più difficile delle altre. Anzitutto perché noi stessi lavoriamo bardati dalla testa ai piedi e dunque questo riduce le possibilità di rapporti. E poi perché i pazienti sono isolati, per evitare possibilità di contagio, quindi non sono previste le classiche visite dei familiari».

Che messaggio si sente di dare, a chi guarda e ammira il vostro lavoro da fuori?

«L'invito è ovviamente quello di restare a casa e rispettare le regole. Si può avere fiducia e speranza. Nonostante tutto, il nostro ospedale regge».

Gabriele Pipia

