LA TRATTATIVA

VENEZIA Un'assenza che si è fatta notare, una sedia vuota con un chiaro messaggio di protesta. Ieri mattina l'assessore veneto alla Sanità Manuela Lanzarin ha incontrato le sigle sindacali dei medici di medicina generale per discutere il coinvolgimento dei dottori di famiglia nella campagna vaccinale. Al tavolo però non si è presentato il sindacato principale, la Fimmg. Il motivo? Una forte irritazione per l'ultima circolare interna diramata dal dg della sanità regionale Luciano Flor nella quale, come sottolinea il sindacato, «vengono coinvolte le unità speciali Usca ma non i medici di famiglia».

IL CHIARIMENTO

Un nodo che ha rischiato di minare la trattativa ma poi in giornata è arrivato il chiarimento. «Abbiamo parlato con l'assessora Lanzarin e ci siamo spiegati. Ci rivedremo martedì e sono sicuro che potremo trovare un accordo totale» assicura il dottor Maurizio Scassola, segretario della Fimmg Veneto. «Abbiamo voluto ribadire che la nostra presenza è indispensabile. Leggere quel documento di pianificazione senza un riferimento alla nostra categoria ci ha sorpreso e ci è dispiaciuto - spiega Scassola - Probabilmente c'è stato un errore nella pubblicazione di questo atto che era stato già preparato nelle scorse settimane. Nel testo non c'è alcun riferimento alla nostra attività nell'assistenza domiciliare, che invece è fondamentale». I medici sono dunque pronti a recitare un ruolo di primo piano nelle vaccinazioni di massa: «Non ci sono problemi di tipo economico o di altro genere - assicura Scassola - Vogliamo solo capire quale sarà l'organizzazione. Abbiamo fretta di concordare le categorie per le quali potremo dare un supporto e pensiamo soprattutto alle persone anziane che non riescono a deambulare». «I sindacati hanno presentato alcune osservazioni - dichiara l'assessora Lanzarin - Ora le valuteremo e martedì sicuramente chiuderemo l'accordo regionale, ricalcandolo su quello nazionale».

Gabriele Pipia

