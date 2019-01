Mediazione di Salvini: meno costi e revisione profonda del progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Va in scena oggi a Torino la nuova puntata dello scontro sulla Tav. La Lega, insieme a ben 94 Comuni, imprese, sindacati, esponenti della società civile, scende in piazza Castello per dire sì all'Alta velocità Torino-Lione. Una scelta che rende ancora più aspro lo scontro nel governo giallo-verde, in vista delle elezioni europee, diviso ormai praticamente su tutto. Ma, sotto sotto, Matteo Salvini lavora per salvare sia la Tav, sia la pelle all'esecutivo con i 5Stelle. Il capo della Lega, insieme al viceministro alle...