Se non è un mea culpa ci si avvicina molto. A fronte dei dati che per la Svezia parlano di un tasso di mortalità più alto al mondo negli ultimi sette giorni, lo stratega della gestione dell'epidemia da coronavirus ammette gli errori di valutazione: «Avremmo potuto fare meglio», riconosce Anders Tegnell, il principale epidemiologo dell'agenzia sanitaria svedese, costretto a riconoscere che i morti avuti dal Paese in questi mesi «sono stati troppi». Sul bilancio che anche gli svedesi iniziano a fare riguardo la gestione dell'epidemia da parte del governo, pesano le oltre 4.500 vittime del virus registrate su una popolazione di circa dieci milioni di persone. «Bisognerà valutare se c'era un modo per prevenire» queste morti, dice Tegnell intervistato dalla radio svedese. Mettendo così per la prima volta in discussione la linea tenuta da Stoccolma durante la pandemia, quando la Svezia ha lasciato che il virus circolasse tra la popolazione senza mai introdurre quelle rigide misure di confinamento implementate dagli altri Paesi europei. Con il senno di poi, «se dovessimo imbatterci nella stessa malattia, sapendo esattamente quello che sappiamo oggi, penso che finiremmo per fare qualcosa a metà strada tra ciò che la Svezia ha fatto e ciò che ha fatto il resto del mondo».

