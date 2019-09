CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Me ne sono andata otto mesi prima. Sì, avevo intuito che sarebbe finita male e ho fatto di tutto per ottenere il prepensionamento. L'ingegnere aveva attorno troppi approfittatori e io avevo capito che alla fine era vittima del suo stesso sistema e che il sistema stava per crollare. Ma lui era convinto, e lo sono anche io, che non c'era altro modo per realizzare il Mose e lui per il Mose era disposto non dico a tutto, però...» Anche a vendere l'anima al diavolo?«Sì, se vogliamo sintetizzare brutalmente... Era disposto a tutto, come ha...