IL PERSONAGGIO

NEW YORK John McAfee, la primula rossa dell'hi-tech, è stato arrestato sabato all'aeroporto di Barcellona, mentre cercava di imbarcarsi su un aereo diretto a Istanbul. È ora detenuto nella città spagnola in attesa di essere estradato negli Usa, dove è accusato di evasione fiscale. L'incriminazione per aver evaso il pagamento di 23 milioni di dollari è dello scorso giugno, da parte della procura del Tennessee, ma è rimasta sigillata fino a ieri, quando gli investigatori di New York hanno chiesto l'estradizione alla Spagna dopo aver saputo dell'arresto.

L'APPRODO FINALE

A settantacinque anni di età, e con la prospettiva di essere condannato fino a 30 anni di detenzione, l'episodio potrebbe segnare l'approdo finale della vita spericolata che ha condotto. Ma a contare le innumerevoli volte in cui si è sottratto in passato alla giustizia, non c'è da scommetterci. Lo specialista della sicurezza digitale nato in Inghilterra e cresciuto in Virginia, a 23 anni era già un programmatore della Nasa, e poi della Xerox e della Lockeed. Nel 1987 fece debuttare il programma antivirale per computer che ancora porta il suo nome, anche se lui si è defilato dalla società solo pochi anni dopo, nel 1994.

Da allora McAfee ha continuato a creare software con nomi diversi, e ad accumulare una fortuna personale che ha toccato i cento milioni di dollari vendendo sistemi di sicurezza. La sua straordinaria conoscenza del campo non è però riuscita a salvarlo dal virus più insidioso: se stesso. Si è avvitato in una spirale di investimenti sbagliati, conditi da un uso smodato di droga e da una crescente insofferenza verso l'autorità dello stato.

Ha finito per teorizzare l'illegalità del sistema tributario, e l'ambizione di abolire l'erario lo ha portato a candidarsi alla presidenza degli Usa, sia nel 2016 che quest'anno, sotto la bandiera libertaria. In entrambe le occasioni non è riuscito a conquistare la candidatura ufficiale del partito, ma nel frattempo ha agito come se la sua agenda fosse già divenuta legale: nel 2009 aveva smesso di pagare le tasse e si era trasferito in un isolotto di fronte alla costa del Belize. Lì si fece filmare in un video di denuncia contro l'azienda che porta il suo nome, mentre un gruppo di ragazze in vestiti succinti lo spogliava e sniffava droga con lui.

La polizia locale lo arrestò con l'accusa di commercio di droga, e alla fine del 2012 lo definì «persona interessata ai fatti», nell'omicidio di un altro cittadino statunitense: Gregory Viant Faull, che era suo vicino di casa. Altra fuga in Guatemala, dove chiese l'asilo politico che però gli fu rifiutato, e prima estradizione negli Usa. All'arrivo a Miami McAfee fece la conoscenza della prostituta Janice Dyson, con la quale iniziò una relazione, e che l'anno dopo è diventata sua moglie in un matrimonio celebrato nella villa del Tennessee che la coppia aveva scelto come residenza.

IL TRIBUNALE CIVILE

Nuova fuga l'anno scorso, quando un tribunale civile della Florida lo ha condannato pagare 25 milioni di dollari alla famiglia Faull, anche se la responsabilità penale non è mai stata accertata. Questa volta McAfee ha scelto l'Europa per il suo esilio: è emerso dalla clandestinità alcune settimane fa con la pubblicazione sul web di foto che lo ritraevano nelle mani della polizia. McAfee ha scritto che si trattava di quella olandese, ma le uniformi sembrano quelle degli agenti aeroportuali tedeschi. Alla fine sono stati gli spagnoli a fermarlo, e il procedimento di estradizione è già iniziato. Se gli Usa riusciranno a portarlo in tribunale, forse conosceremo i dettagli mancanti del canovaccio di questa saga infinita, che gli ha permesso di vivere da pirata negli ultimi undici anni.

Flavio Pompetti

