LA SVOLTA

ROMA Ormai è certo. I 7,5 miliardi di euro stanziati dal governo per affrontare l'emergenza economica determinata dal Coronavirus, non saranno sufficienti. A confermarlo ieri è stato il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani. «Nei prossimi giorni», ha spiegato, «andremo in Parlamento e chiederemo uno scostamento molto importante del deficit, se necessario andremo anche oltre, lo stiamo valutando in queste ore anche dialogando con la Commissione Europea». Proprio Misiani qualche giorno fa aveva parlato della necessità di un «whatever it takes», fare cioè tutto il necessario per l'economia italiana. Ieri il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione del governo insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Sul tavolo proprio gli interventi economici che il governo intende mettere in atto. La richiesta di scostamento del deficit andrà oltre il 2,5% che domani il Parlamento già autorizzerà. I contatti con la Commissione europea sono già in corso. Oggi ci sarà una teleconferenza con i capi di Stato.

I PARAMETRI

L'Europa tutta è pronta a concedere flessibilità e deroghe sugli aiuti di Stato. A quanto salirà la dote? Si parla di portarla a 10 miliardi, ma si potrebbe chiedere un'autorizzazione al governo persino fino a 20 miliardi. Se comunque si volesse mantenere il limite del 2,9% per non superare i parametri di Maastricht, lo stanziamento salirebbe comunque a 15 miliardi. Nei giorni scorsi al Tesoro avevano ritirato fuori il provvedimento che fu adottato nel 2017 quando ci fu la necessità di salvare le banche a partire dal Monte dei Paschi. E in quella occasione di miliardi ne furono stanziati appunto venti. In quel caso i 20 miliardi non furono tutti utilizzati. Si decise cioè di mettere da parte delle munizioni per intervenire in caso di necessità. Come ha confermato ieri sera il premier Conte, il meccanismo al quale guarda il governo sarebbe lo stesso. Insomma, finanziare un fondo di 15-20 miliardi da utilizzar per ogni necessità. Il decreto del governo dovrebbe arrivare già domani, dopo il via libera del Senato alla richiesta di sforamento dei parametri di deficit. Le riunioni per definire le misure si susseguono. Nel provvedimento, che il governo ha definito «vigoroso», ci sarà una moratoria sui prestiti che potrebbe non riguardare soltanto le imprese. Sul tavolo c'è anche lo stop al pagamento delle rate dei mutui delle prime case per 18 mesi.

L'ALLARGAMENTO

Il vice ministro Misiani ha anche annunciato una moratoria su tasse e contributi per i lavoratori autonomi. Nel provvedimento rientrerà di sicuro anche l'allargamento della Cassa integrazione e del fondo di integrazione salariale a tutti i settori e a tutte le imprese senza limiti di tempo. Solo per queste misure ci dovrebbe essere uno stanziamento di 2,5 miliardi di euro, mentre un altro miliardo e mezzo sarà utilizzato per l'assunzione dei medici e degli infermieri per fronteggiare l'emergenza sanitaria. C'è poi il capitolo dei congedi per chi dovrà accudire i figli a casa fino al 3 aprile. Per i congedi finora si sono ipotizzate tre fasce, con la garanzia del 100% della retribuzione per i redditi più bassi.

Ci soo poi gli indennizzi per chi ha perso fette importanti di fatturato (si ipotizza almeno il 25%). E la coperta è corta, considerando che stanno lievitando anche le risorse da destinare alla sanità. Dunque le misure approvate salvo intese all'ultimo consiglio dei ministri di venerdì notte, che dovevano viaggiare insieme alle norme urgenti per la giustizia, potrebbero invece confluire nel decreto economico anti-coronavirus.

Andrea Bassi

