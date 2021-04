Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GUERRIGLIAVARESE Il tam tam sui social per armarsi di violenza, vendetta ma anche tanta noia, conditi da mazze da baseball e catene, per incontrarsi nel centro di Gallarate, in provincia di Varese, e picchiarsi senza alcuna reale motivazione, pensando di restare impuniti. Per questo trenta giovani sono stati indagati con accuse a vario titolo per rissa aggravata, lesioni personali, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. E 17...