Maurizio Crema «Gli imprenditori del Nordest sono delusi da questo governo ma è anacronistico scendere in piazza contro forze politiche che fanno campagna elettorale sui social, è un retaggio degli anni 70. Che in Confindustria si pensi alla piazza come luogo di confronto e scontro è un passo indietro più che avanti».Per Enrico Carraro, vice presidente di Assindustria Venetocentro, la seconda organizzazione confindustriale d'Italia e la prima del Nordest, lo scenario è delicatissimo: «Alcuni settori del governo considerano che...