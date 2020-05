LA SCUOLA

ROMA La maturità del 2020, che si farà ricordare come l'esame del coronavirus, ha ancora tante prove da superare: si farà in presenza, quindi a scuola, ma per i presidi restano troppi dubbi. Si farà con la mascherina? Andrà misurata la febbre? Mamma e papà possono assistere? Troppe, a poco più di un mese dalla prova, le domande a cui dare una risposta.

L'ORDINANZA

A giorni dovrebbe arrivare l'ordinanza della ministra all'istruzione, Lucia Azzolina, ma intanto il 7 maggio il ministero incontrerà i dirigenti scolastici proprio per capire come risolvere le tante questioni rimaste aperte. Per ora, le uniche certezze riguardano il fatto che le due prove scritte non si faranno e che i candidati alla maturità dovranno sostenere solo un colloquio. Una maxi prova che potrebbe valere fino a 40 punti e che si svolgerà a scuola davanti alla commissione, tutta interna. Vale a dire che siederanno nella stessa aula il candidato e la commissione composta da sei docenti e un presidente esterno. Per un totale di 8 persone che, ovviamente, dovranno rispettare la distanza di sicurezza: ancora da decidere se sarà di uno o due metri. Serve uno spazio decisamente ampio. Ma, durante il colloquio, spesso i candidati vengono sottoposti ad esercizi scritti da svolgere su un foglio: in questo caso il docente non potrà avvicinarsi a correggere e comunque l'esercizio deve essere visto dall'intera commissione. Quindi servirà una lavagna, che sia ben visibile anche all'ultimo docente seduto più lontano. Potrebbe trattarsi anche di dieci metri di distanza. E ancora: la mascherina sarà obbligatoria?

LA TEMPERATURA

Stando alle indicazioni che interessano i posti di lavoro, è prevista la misurazione della temperatura corporea: «Servirà uno scanner, non potremo certo usare un semplice termometro di quelli che hanno le scuole per tutti i giorni - spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi - o sarà sufficiente dichiarare di aver misurato la febbre prima di entrare a scuola? E se qualcuno si dovesse ammalare?» Sarebbe un disastro dover bloccare le procedure e mettere tutti in quarantena.

La maturità muove, ogni anno, circa 500mila studenti e migliaia di docenti a cui si aggiunge il personale scolastico addetto alle segreterie e alle pulizie, che ne garantisce lo svolgimento. Controllare le misure di sicurezza resta quindi fondamentale. «Sarà complicato anche formare le commissioni visto che molti docenti hanno più di 50 anni e per l'Inail i 55enni sono a rischio. È necessario definire specifici protocolli di sicurezza. Servono regole chiare e servono subito». Intanto, in attesa dell'ordinanza ministeriale, le scuole si stanno già organizzando: «Ci stiamo confrontando per individuare le aule più idonee per evitare assembramenti - spiega Mario Rusconi, presidente Anp Roma e Lazio - e assicurarci che tutti i servizi igienici siano funzionanti per garantire la fruibilità e la pulizia continua. Inoltre gli spazi esterni come cortili e giardini vanno sistemati e tenuti in ordine». Intanto l'università sta seguendo una strada decisamente diversa: lauree ed esami procedono online. Il ministro all'università, Gaetano Manfredi, ha deciso che saranno online anche gli esami di Stato di abilitazione per l'acceso alla professione: un'unica prova orale a distanza.

Lorena Loiacono

