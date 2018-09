CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mattia Zanardo «Le imprese sono il petrolio dell'Italia. Se fanno prosciugare il pozzo, come si reggerà il paese?». Bruno Vianello è fondatore e presidente di Texa, gruppo di Roncade, in provincia di Treviso, oltre 600 addetti nel mondo, leader internazionale nella progettazione e costruzione di dispositivi per la diagnosi dei motori.Avverte un clima di ostilità verso l'impresa?«Certi discorsi mi sembrano, prima di tutto, sciocchi. L'Italia non ha materie prime naturali, sono le aziende private e chi ci lavora, imprenditori e dipendenti,...