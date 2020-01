Matteo-Zingaretti, disgelo post scissione: asse su proporzionale e sbarramento al 5%

IL CASO

ROMA Sentirsi dopo tanto tempo, per dirsi di nuovo addio. Anche se in politica funziona meglio l'arrivederci, i contatti tra Nicola Zingaretti e Matteo Renzi segnalano che la situazione è grave. Per verificare che sia anche seria, come diceva Flaiano, occorrerà attendere il faccia a faccia tra i due che potrebbe avvenire in settimana. D'altra parte il segretario del Pd, come proposito del nuovo anno, ha messo in agenda un tour dei leader che sostengono la maggioranza. L'incontro con Papa Francesco - dove dice di aver parlato di pace - potrebbe aver avuto un qualche peso nella decisione del segretario del Pd di inserire nel giro di contatti anche l'attuale leader di Italia Viva.

Condividere un unico obiettivo potrebbe non bastare per poter parlare di «ritrovata sintonia». Se non fosse che tutti i temi dell'agenda politica di gennaio hanno alla fine un unico punto che li accomuna: come evitare che il M5S imploda e trascini dietro di sè il governo e la legislatura.

E' per questo che la modifica della legge elettorale, sulla quale alla fine un'intesa è stata raggiunta - proporzionale con sbarramento al 5% - rappresenta la ciambella di salvataggio. Se non altro perché impedisce alla Lega di Matteo Salvini di fare piatto anche qualora la legislatura dovesse interrompersi. Marcare il territorio, piantare qualche bandierina o spingere i grillini a piegarsi, potrebbe alla fine costare caro a tutti. Il partito di Renzi è piantato da settimane intorno alla fatidica soglia del 5% che dovrebbe caratterizzare la nuova legge elettorale. Per riuscire a fare il grande balzo a due cifre ha bisogno di tempo e, soprattutto, di misurare le forze in modo da non provocare lo tsunami della maggioranza che tanto spaventa i parlamentari di Italia Viva traslocati con Renzi, subito dopo la nascita del Conte2, con l'intento di evitare soprattutto le urne. A arrancare è però anche il Pd di Zingaretti che non sembra beneficiare dell'effetto governo e che non recupera i voti in libera uscita dal Movimento 5S.

Costretti a stare dalla stessa parte ancora per molto, è logico cercare regole di convivenza, ma soprattutto sottolineare i temi sui quali Pd, Leu e IV, potrebbero fare la differenza rispetto all'alleato grillino Tra questi - sulla carta - c'è sicuramente la riforma della prescrizione, che si discuterà probabilmente domani, e forse anche il tema della revoca delle concessioni autostradali sulle quali i dem continuano ad aver dubbi. Il resto è tutto da costruire anche perché l'intesa sulla legge elettorale, proporzionale con sbarramento al 5%, mette fine alla logica delle coalizioni e consegna i partiti del fu-centrosinistra e del fu-centrodestra, ad una competizione dura. Le critiche di Leu al Pd per l'accordo trovato con il M5S e le preoccupazioni di FI per non riuscire a superare la soglia, sono i primi segnali del possibile terremoto che potrebbe abbattersi sul quadro politico. Sempre che il referendum di Calderoli non venga ammesso.

