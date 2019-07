Matteo: «Non mi ha avvertito. Se non apro la crisi è per evitare un esecutivo M5S-Pd»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Non mi ha telefonato e non mi ha mandato neppure un messaggio. Ho scoperto dalle agenzie che Conte riferirà in Senato sulle fantasie dei soldi da Mosca». Matteo Salvini non rompe, non parla di crisi, ma i suoi raccontano che «è di giorno in giorno sempre più esasperato». E nel mirino del leader leghista c'è anche, e soprattutto, Giuseppe Conte.Certo, «alla fine ci fa anche un favore», dice Salvini, «forse il premier riuscirà a mettere a tacere il Pd e chi pretende che vada in Aula a perdere tempo parlando di una...