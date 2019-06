«Matteo non guardi agli alleati del passato può cambiare il Paese solo con noi grillini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sottosegretario alla Pa Mattia Fantinati (M5s), quando il Movimento chiese le dimissioni di Siri parlaste di vicenda in «odore di mafia» ma Salvini vi invitò a «tapparvi la bocca». Ora tocca al leader della Lega tapparsi la bocca?«Il tempo è galantuomo e i fatti ci hanno dato ragione. Dissi che conveniva anche a Salvini starci a sentire. La Lega è il più vecchio partito oggi in Parlamento in Italia. Se vuoi essere parte del governo del cambiamento, devi mostrarti, non solo essere, diverso. Le dimissioni di Siri, in definitiva, servono...