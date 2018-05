Matteo: Luigi convinto del passo indietro Ma il grillino ancora spera di fare il premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENA ROMA Insieme con lo stesso nome, terzo, al Quirinale per non far saltare tutto «perché è importante partire». Di Maio arriva a Roma da Ancona per affrontare poco più di un'ora di colloquio e chiudere l'accordo con Salvini. Le proposte dei Cinquestelle sono Giuseppe Conte o Riccardo Fraccaro ma nella convinzione che il Colle li riterrà inadeguati. Allo stato, sostengono nel Movimento, l'unico candidato credibile è Di Maio, ma Salvini continua ad opporsi e il Consiglio federale della Lega, seppur spaccato, sostiene questa...