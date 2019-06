Matteo: «I 5Stelle ora mandano giù tutto» Ma a sera è già scontro sul codice appalti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Matteo Salvini neppure si scalda le dita. Il capo della Lega ci mette un istante a restituire il cerino al premier Giuseppe Conte che con il suo ultimatum ha cercato di spingerlo allo scoperto. Invano.Salvini in realtà non ha intenzione di aprire la crisi. Non ora. La sua strategia prevede che sia Luigi Di Maio (o una parte del Movimento) a spengere il cerino, sfiancato e strozzato dalle richieste identitarie leghiste: dalla flat tax all'autonomia differenziata, dalla Tav alla riforma della giustizia «garantista» con incluso...