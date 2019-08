Matteo dj a torso nudo sulle note di Mameli E il Papeete Beach è il nuovo Transatlantico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOMILANO MARITTIMA «Nel dubbio queste sono le mie ferie, non parto: hai visto mai mi toccasse occuparmi di liste elettorali ad agosto», ride Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, con tanto di lettino davanti a quello di Matteo Salvini e abbronzatura da Transatlantico. Ovvero inesistente. Anche se a guardare bene, la razza padrona è tutta qui. In questa terza Camera estiva che si chiama Papeete beach. Le casse sparano Ostia lido di J-Ax (Cosa importa se/ sognavi Puertoricooooo), graziose ninfe romagnole in costume e...