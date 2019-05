Matteo come il Duce nel video scolastico Sospesa una prof a Palermo, è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Una professoressa di Palermo, Rosa Maria Dell'Aria, di 63 anni, è stata sospesa per 15 giorni - fino al 27 maggio - con lo stipendio dimezzato, per non avere vigilato sul lavoro dei suoi alunni quattordicenni. Gli studenti durante la Giornata della memoria dello scorso 27 gennaio avevano presentato un video nel quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.IL POLVERONEE' quanto accade all'Istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo dopo...