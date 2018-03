Matteo a Strasburgo sfida l'Unione: «Pronti a ignorare il tetto del 3%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Anche durante la conferenza stampa tenuta ieri a Strasburgo Matteo Salvini, il leader della Lega, lo ha ribadito con fermezza: «Spero di avere l'onore di guidare il mio paese stando al nostro programma, senza annacquare i programmi, senza inciuci». In cima alla sua agenda programmatica c'è senza dubbio la riforma del fisco che ha come obiettivo il varo della flat tax. Ma non solo. Sul tavolo delle proposte c'è anche un modo diverso di stare in Europa. «I nostri esperti - avverte Salvini - lavorano a un piano B se da...