Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Chiediamo al governo di intervenire con le autorità maltesi. Ai ragazzi negativi venga eseguito il tampone molecolare e, dopo cinque giorni, si organizzi il rientro in Italia. Sono minorenni, hanno vissuto l'ultimo anno praticamente chiusi in casa. Restare isolati in un stanza di un hotel per due settimane sarà emotivamente impegnativo».La dottoressa Nadia Urbano, romana, è una psicoterapeuta. Ma in questo caso parla come madre di...