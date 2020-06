BOLOGNA Sono trascorsi 40 anni da Ustica, due milioni di pagine di istruttoria, migliaia di testimoni sentiti e un'ottantina di rogatorie internazionali. Quella strage però, «impressa nella memoria della Repubblica con caratteri che non si potranno cancellare», come ha detto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in foto), è ancora senza colpevoli. E la verità completa, che la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Daria Bonfietti, invoca da decenni, non riguarda esclusivamente l'Italia, visto che quella sera sui cieli non c'era solo il DC9, ma anche altri aerei militari, francesi e americani. «Non può e non deve cessare l'impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica. Trovare risposte risolutive - ha proseguito il capo dello Stato - giungere a una loro ricostruzione piena e univoca, richiede l'impegno delle istituzioni e l'aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori. Il dovere della ricerca della verità è fondamentale per la Repubblica». Del resto, ha specificato Mattarella, «il quadro delle responsabilità e le circostanze che provocarono l'immane tragedia tuttora non risulta ancora ricomposto in modo pieno e unitario».

