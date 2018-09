Mattarella: Ue sia più vicina ai cittadini e Oettinger lancia messaggi distensivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LETTERACERNOBBIO Dodici mesi sono più che sufficienti per trasformare imprenditori e banchieri in euroscettici. Facendo colare a picco il consenso e le aspettative nei confronti di Bruxelles. Il vento nuovo che spira da Cernobbio è condensato in una manciata di numeri: per il 48,6% dai manager in platea al forum Ambrosetti il livello di fiducia sulla situazione attuale e sulle prospetive dell'Unione europea sono «basse o molto basse», dicono i risultati di un sondaggio. L'anno scorso la fetta di insoddisfatti si fermava al 18,2%, oggi...